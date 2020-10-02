TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte TRT EBA TV canlı yayını...
TRT EBA TV CANLI İZLE - 2 EKİM 2020
* TRT EBA TV'de dersler 31 Ağustos Pazartesi 09.00'da başlıyor.
EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve
EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde
TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE
TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA
TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE
TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA
TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE
TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020
EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.
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