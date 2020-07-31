TRT'den çocuklara bayram hediyesi

TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT Çocuk, minik seyircilerinin yüzünü Kurban Bayramı'nda da güldürmeye devam edecek. Çocuklar, kanalın yeni yapımı ve sevilen çizgi dizilerinin yeni bölümleriyle keyif dolu maceralara çıkacak.
- Yeni çizgi dizi: "Mavi Dünya"
Okul öncesi yaş grubundaki çocukların keşif ve merak duygularını doğru yönlendirmek, "güzel ahlak" başlığı altında değerlendirilebilecek erdemleri kazanmalarına ekran yoluyla yardımcı olmak ve yardımseverlik, dürüstlük, empati gibi duygularla çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yeni çizgi dizi "Mavi Dünya", yarından itibaren her hafta sonu saat 08.30'da ekranlara gelecek.
Deniz altında rengarenk bir dünya olan ve türlü türlü balıkların yanında ahtapotlar, kaplumbağalar, yengeçler, pavuryalar ve solucanların bir arada yaşadığı "Mavi Dünya" çizgi dizisi, üçüz balıklar Simli, İnci, Pullu ve en yakın arkadaşları Kumlu'nun maceralarını konu alıyor.
- Akıllı Tavşan Momo'nun özlenen şarkıları geri geliyor
Çocukların merak ve keşif duygularını harekete geçirmek, çevrelerindeki dünyayı algılama ve anlamlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla TRT Çocuk'ta yayınlanan "Akıllı Tavşan Momo", eğlence ve macera dolu yeni bölümleriyle minik seyircilerin karşısına çıkacak.
Bugünden itibaren her gün saat 029.50'de ekrana gelecek olan çizgi dizi, çocukların zihinsel gelişimlerine ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya devam edecek.
- Çocuklar "İbi" ile matematiği daha çok sevecek
Okul öncesi ve okul çağındaki çocukların sosyal ve duygusal alanlarda farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "İbi" de bugünden itibaren saat 12.45'te yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Çizgi filmin kahramanı İbi, karşılaştığı problemleri, matematik ve fen bilgilerini kullanıp, basit ve pratik yöntemler üreterek çözerken; çocuklara sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda dünyayı anlamlandırmada iyi ve faydalı örnekler de sunacak.
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