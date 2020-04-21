TRT'den 23 Nisan'da çocuklara bayram hediyesi

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizilerin yeni bölümleri ve yeni kahramanları, 23 Nisan'da ekrana gelecek.
TRT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşatmak için özel bir format hazırladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar için, "İbi", "Elif ve Arkadaşları", "Pırıl" ve "Ege ile Gaga"nın yeni bölümleri ile yeni çizgi dizi "Yade" 23 Nisan'dan itibaren çocuklarla buluşacak.
TRT Çocuk'un okul öncesi çocuklara yönelik hazırladığı, çocukların öğrenmeyi kolaylaştıracak oyunlarla matematik becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak yeni çizgi dizi "Yade", 23 Nisan'dan itibaren her gün 10.15 ile 15.15 saatlerinde minik seyircilerin karşısına çıkacak.
Çizgi dizilerden "İbi", 23 Nisan'dan itibaren her gün 12.45 ve 16.35'te, "Elif ve Arkadaşları" 14.00 ve 17.15'te, "Pırıl" 18.15'te, "Ege ile Gaga" ise 17.50'de minik seyircilerle buluşacak.
- Yenilenen internet sitesi yayına alınacak
Ayrıca TRT Çocuk'un internet sitesi www.trtcocuk.net.tr yeni ara yüzü ve altyapısıyla 23 Nisan'da yayına alınacak.
Yenilenen web sitesiyle çocuklar, sevdikleri TRT Çocuk programları, çizgi filmler ile hayranı oldukları kahramanlarının yer aldığı 36 oyuna daha hızlı ve kolay ulaşırken, sevdikleri karakterlerin renkli dünyalarını yeniden keşfedecek.
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