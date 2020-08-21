TRT'de "Belgesel Sinema Kuşağı" başlıyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'in yeni kuşağında dünya sinema sektörü ve izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ödüllü belgesel filmler yer alacak.
- İlk film, Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak
Yarın başlayacak "Belgesel Sinema Kuşağı"nın ilk filmi ise Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak.
Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı, çekimleri 3 yıl süren belgesel film Bal Ülkesi, Kuzey Makedonya'da Avrupa'nın son kadın arı yetiştiricisi unvanına sahip Türk kökenli Yörük Hatice Muratova'nın yaşamını konu ediniyor.
"Belgesel Sinema Kuşağı"nda her cumartesi saat 23.00'te ekranlara gelecek filmler şöyle:
22 Ağustos Bal Ülkesi
29 Ağustos Peter Pan Operasyonu: Küba’nın Çocuklarının Toplu Göçü
5 Eylül Annem Babam Duymuyor
12 Eylül Gizemli Asya: Yalnız Ölümler
19 Eylül Bedenine Hapsolan Çocuk
26 Eylül Everest'te Kabus
3 Ekim İz Bırakmadan: Japonya'nın Buharlaşan İnsanları
10 Ekim Tourette Tarafından Kapana Kıstırılmış
17 Ekim Utancın Çocukları
24 Ekim Suçlama Oyunu
31 Ekim Vasiler
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