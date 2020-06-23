TRT Çocuk'un internet sitesi yenilendi

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, dijital platformlarda aktif rol alan TRT Çocuk, dijital erişebilirlikte önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.
Ayda 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen "www.trtcocuk.net.tr" web sitesi yenilenerek; canlı yayın, müzik klipleri, her yaş grubuna hitap eden sürükleyici programlar, eski ve yeni bölümler, program başvuruları ve eğitici oyunlarla çocukların evde geçirdikleri zamanlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor.
- TRT Çocuk dergisine ücretsiz erişim imkanı
TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları, koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklar için "https://www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi" adresinde ücretsiz erişime açıldı. Çocuklar derginin 1 yıllık sayılarını indirip okuyabiliyor.
- TRT Çocuk her an her yerde
Bugüne kadar 3 milyon 250 bin kez indirilen "TRT Çocuk" mobil uygulaması ile çocuklar izlenme rekorları kıran yerli çizgi dizilere istedikleri yerde ve anda ulaşabiliyor.
Ebeveynler, reklam içermeyen uygulamada "Aile Modu" ile çocukların video izleme sürelerini belirleyebiliyor, favori izleme listeleri oluşturabiliyor. Çevrim dışı mod ile de listelenen tüm içeriklere internet bağlantısız ulaşabiliyor.
- Türkiye'nin yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı
Türkiye'de yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı olan TRT Çocuk, bugüne kadar yayınladığı 36 oyun, 51 milyon indirme oranıyla IOS ve Android mağazaların ilgili kategorilerinde ilk 100 listesinde yer alıyor.
"www.trtcocuk.net.tr" adresinde de yayınlanan güvenilir, reklamsız ve pedagog onaylı oyunlar çocukların renkli bir dünyaya atım atmasına imkan tanıyor.
- Ebeveynlere profesyonel destek
Eğitici ve eğlenceli yayınlarıyla herkesin güven ve sevgisini kazanan TRT Çocuk'un yenilenen web sitesinde yer alan Ebeveyn Akademisi; uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk gelişimi, okul yaşamı, öğrenme, medya okuryazarlığı, anne-baba olmaya dair her türlü bilgiyi içeren makale ile videolara ulaşılmasını sağlıyor.
- "Anaokulum" uygulamasıyla yetenekler keşfediliyor
TRT Çocuk "Anaokulum" uygulaması, çocuklara deneyimsel öğrenme metoduyla gönüllerince keşfedebilecekleri okul öncesi tecrübesi sunuyor.
Günlük yaşam, duyu, matematik, dil, kozmik eğitim, resim, müzik, beden ve bahçe etkinlikleri bölümlerinden oluşan uygulamayla çocuklar ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor. Uygulamaya, iOS, Android ve www.trtcocuk.net.tr/oyunlar/anaokulum sayfasından da erişilebiliyor.
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