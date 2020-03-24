TRT 2 evleri kültür ve sanatla renklendiriyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT'den yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında konser, tiyatro, sinema ve opera temsilleri iptal edilip, müze de sergiler geçici olarak kapatılırken, televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası olan TRT 2 mevcut yayın çizgisiyle bu boşluğu dolduruyor.
"Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısı dolayısıyla zenginleştirilen TRT 2 yayın planında, özel içerikler bugün itibariyle ekrana geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası olmak üzere devlet senfoni orkestralarının konserlerinin yanı sıra Pazar Konseri geleneği de sürdürülüyor.
"Troya", "Aida" ve "La Boheme" gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, "Ustalara Saygı" konserleri, müziğe dair belgeseller, izleyicilerin evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.
- Müze ve sergiler TRT 2 izleyicileri için açılacak
TRT 2'nin bu zorlu günleri kolaylaştıran yayınlarında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve Türkiye'nin sanat gündeminde yer bulan sergiler de çok özel koşullarda izleyiciler için açılacak.
Geleneksel ve çağdaş sanat sergileri, estetik bir yayıncılıkla evlere, ekranlara gelecek. Geçici olarak ziyarete kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi önemli mekanlar, gerekli izinler alınarak, izleyiciler için nitelikli ve doyurucu bir şekilde, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteğiyle ekrana taşınacak.
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