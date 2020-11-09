TRT 10 Kasım'a özel yayınlar yapacak

AA

TRT 2'de ekrana gelen "Tarihin Ruhu" programı yeni bölümde Atatürk'ün anısına 1938'de çekilen Atatürk'ün cenaze töreninin görüntülerini inceleyecek.

Programda "Dolmabahçe'den başlayıp, Ankara'da Etnografya Müzesi'nde son bulan yolculukta neler yaşandı? 10 Kasım törenleri ne zaman ve nasıl değişti? Bu tarih, bir yas günü olmaktan ne zaman çıkarılıp, bir anma gününe dönüştürüldü?" gibi soruların cevapları izleyiciyle paylaşılacak.

Ayrıca aynı gün yayımlanacak "Tarihin Ruhu" programının bir başka bölümünde ise "Atatürk'ün ölüm haberi ülkeye nasıl duyuruldu? Hükümet 19 Kasım’da İstanbul'da, 21 Kasım'da Ankara'da Atatürk'e veda için nasıl bir tören hazırladı ve ölüm haberinden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda oluşan izdihamda kaç kişi hayatını kaybetti?" gibi sorular özel görüntülerle incelenecek.

- Atatürk’ün sevdiği eserler "Konser Zamanı"nda

Keman virtüözü Cihat Aşkın, Henri Vieuxtemps'ın 5. Keman Konçertosu'nu ve Selanik Türküsü'nü, Şef Hakan Şensoy'un yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde yorumlayacak. Atatürk'ün her defasında hayranlıkla dinlediği Toska Operası'ndan bir aryayı da tenor Levent Gündüz seslendirecek. "Konser Zamanı: Atatürk'e Çalan Keman" TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören de TRT 1'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Atatürk'ün kabrinden yapılacak canlı yayınlarla, Anıtkabir'deki atmosfer izleyiciyle paylaşılacak.

TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşileri dinleyiciyle buluşturacak.