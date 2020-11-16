TRT 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Macaristan Türkiye maçı için geri sayım başladı. İşte, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 16 KASIM 2020

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı

03:05 Fazlası Zarar

04:50 Gizemli Tarih "Ayasofya"

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 11054

Polarizasyon : V-Dikey

Kapsam : Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

V-PID : 1601

A-PID : 1701

Uydu : T4A