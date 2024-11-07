Galatasaray Tottenham maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Tottenham maçı TRT 1 canlı izle ekranında
TRT 1 canlı izle GS Avrupa Ligi maçı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Tottenham maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ''GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. Karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu ve frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz izle…
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig devi Tottenham’I konuk edecek. Galatasaray - Tottenham maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz canlı izle!
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GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.
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GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
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GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray Avrupa Ligi maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
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7 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.25 Masumlar Apartmanı
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
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Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
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