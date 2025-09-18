Habertürk
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz takip edilecek. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada TRT 1 frekans ayarlama işlemleri için araştırmalara başladı. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle ekranı...

        Giriş: 18.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 20:04
        • 1

          Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği gün geldi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Saat 22.00’de başlayacak Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Bu sebeple TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle...

        • 2

          TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

          UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

          Digiturk SD Kanal 23

          Digiturk HD Kanal 323

          D-Smart SD Kanal 426

          D-Smart HD Kanal 26

          Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

          Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

          Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

          Iptv Tivibu SD Kanal 22

          Iptv Tivibu HD Kanal 9

        • 4

          TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

          Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

          'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz

        • 6

          LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

          LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

          Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Teşkilat

          15:55 Cennetin Çocukları

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:45 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
