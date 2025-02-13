Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht ekibiyle, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB ve GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izle…