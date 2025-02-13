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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE (FB ve GS Avrupa Ligi maçları izle) | TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle

        TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle

        TRT 1 canlı izle ekranı FB ve GS Avrupa Ligi maçları için araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. FB ve GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:14
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht ekibiyle, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB ve GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izle…

        • 2

          FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Anderlecht maçı, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          AZ Alkmaar Galatasaray maçı, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

        • 5

          AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 6

          FB VE GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla FB ve GS UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 7

          TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

          Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

        • 8

          TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

          Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

          Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

          D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

          D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

          Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

          Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

          Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

          Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

          Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

        • 9

          TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT 2025

          06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:10 Hayallerinin Peşinde

          07:00 Benim Güzel Ailem

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Bir Zamanlar İstanbul

          15:40 Lingo Türkiye

          17:30 Ana Haber

          18:25 İddiaların Aksine

          18:30 Berat Kandili Özel

          20:00 Maç Önü

          20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

          23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

          01:00 Bir Zamanlar İstanbul

          03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          05:30 Lingo Türkiye

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