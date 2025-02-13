TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle
TRT 1 canlı izle ekranı FB ve GS Avrupa Ligi maçları için araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. FB ve GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle…
- 1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht ekibiyle, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB ve GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izle…
- 2
FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Anderlecht maçı, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.
- 3
FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AZ Alkmaar Galatasaray maçı, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.
- 5
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
- 6
FB VE GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla FB ve GS UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
-
- 7
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans
- 8
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
- 9
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT 2025
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hayallerinin Peşinde
07:00 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Bir Zamanlar İstanbul
15:40 Lingo Türkiye
17:30 Ana Haber
18:25 İddiaların Aksine
18:30 Berat Kandili Özel
20:00 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
01:00 Bir Zamanlar İstanbul
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:30 Lingo Türkiye
-