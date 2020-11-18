TRT 1 milli maçı Canlı yayın izleyin...

TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Macaristan Türkiye maçı heyecanı bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2020

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

22:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"

23:30 Devre Arası

23:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"

00:45 Payitaht "Abdülhamid"

03:40 Fazlası Zarar

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4