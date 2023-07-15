Troyalı Helen 2700 yıl sonra yeniden hayat buldu

Yani hep o Anadolu bağının bu topraklarla olan bağını kuvvetlendirmek konusunda bir çabamız var. Dolayısıyla Helen de Hektor da, Paris de kime benzer? Bize benzemeli, çünkü biz aynı toprağın evlatlarıyız, aynı toprağın çocuklarıyız ve dolayısıyla da canlandırmamızda da Hazal Fırat, Helen'e en benzeyen arkadaşımız olarak bu canlandırmaya sahip çıktı. Kalmukoğlu hocanın tablosuyla birlikte biz de Helen'i canlandırdık ve o Helen bugün, 2700 yıl sonra Troya Müzesi'ni ziyaret etmiş oldu, burada tekrar dolaşmış oldu."