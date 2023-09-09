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        Haberler Kültür-Sanat Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

        Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

        Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Çanakkale Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:09 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:09
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        Troya Kültür Yolu Festivali başladı
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        Çanakkale İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Daim Luçi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, KKTC, Makedonya, Rusya ve İran'dan konuk halk oyunları ekipleri katıldı.

        HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ

        Kortejin sona erdiği Morabbin Parkı'nda konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

        SAVAŞ BETİMLENDİ

        Kordon Boyu'nda cansız mankenlerce Çanakkale Savaşları betimlendi.

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        #Troya Kültür Festivali
        #haberler
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