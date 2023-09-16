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        Haberler Müzik Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor - Magazin haberleri

        Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Çanakkale'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı günüde Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Gökhan Tepe, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:22
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        Festival devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde 6'ncı gün geride kaldı.

        Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında Gökhan Tepe sahnedeydi. Tepe, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

        VATANDAŞLARLA BULUŞTU

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        Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Nedime Hanım Konağı bahçesinde milli sporcu Şahika Ercümen vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

        Dalış anılarını anlatan milli sporcuya Çanakkale halkı sorularını yönlendirdi. Ercümen; hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu söyledi. Memleketi Çanakkale'de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ise ayrıca teşekkür etti.

        KONSER, BALE, SERGİ DOLU BİR GÜN

        Troya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Otizmli Yetenekler konseri gerçekleşti. Kilitbahir Kalesi'nde ise sahneye sevilen grup İkilem çıktı.

        Festival kapsamında ÇÖMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca 'Bir Rüyadan Fragmanlar' Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gösterildi.

        Fotoğraflar: AA, DHA

        Gökhan Tepe'den 'Aşık Kalbin Biliyor'
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