Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde 6'ncı gün geride kaldı.

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında Gökhan Tepe sahnedeydi. Tepe, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

VATANDAŞLARLA BULUŞTU REKLAM Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Nedime Hanım Konağı bahçesinde milli sporcu Şahika Ercümen vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Dalış anılarını anlatan milli sporcuya Çanakkale halkı sorularını yönlendirdi. Ercümen; hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu söyledi. Memleketi Çanakkale'de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ise ayrıca teşekkür etti.

KONSER, BALE, SERGİ DOLU BİR GÜN Troya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Otizmli Yetenekler konseri gerçekleşti. Kilitbahir Kalesi'nde ise sahneye sevilen grup İkilem çıktı. Festival kapsamında ÇÖMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca 'Bir Rüyadan Fragmanlar' Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gösterildi. Fotoğraflar: AA, DHA Gökhan Tepe'den 'Aşık Kalbin Biliyor'