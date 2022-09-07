"Bu yılki kazılarda ilk kez bu kadar büyük bir kubbeli fırının kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Korfmann'ın kazılarında yaptığı 'Troya, Anadolu'dur.' tanımlaması konusunda sonraki 20 yıllık kazılarda bu konu üzerinde yoğun şekilde durulmuştu. Troya, bir Anadolu kültürüdür, Tunç Çağı ve sonrasında Anadolu kültürünün özellikleriyle şekillenmiştir.

Bizim buradaki buluntumuz gerçekten çok önemli. Önümüzdeki yıllarda da burayı genişleterek bunun mimari boyutlarını görmek için kazı yapacağız ama buradaki kazı sonuçları Troya'nın bir Anadolu kültürü olduğunu açıkça ispatlıyor. Yaklaşık 3 bin 700 yıllık bir kubbeli fırın geleneğinden bahsediyoruz. Buradaki diğer buluntularla beraber bizim son Tunç Çağı ya da Orta Tunç çağı olarak tanımladığımız arkeolojik dönemin başlarına tarihleyebiliyoruz."