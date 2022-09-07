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Troya'da heyecan verici keşif! İlk kez bu kadar büyüğü bulundu - Haberler

Troya'da kubbeli fırın kalıntısı bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, Anadolu kültürü özelliklerini taşıyan 3 bin 700 yıllık kubbeli fırın kalıntısına ulaşıldı

07.09.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 150 yıl önce başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da çalışmalar sürüyor.

  • AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılarda bulunan fırın kalıntısı, bölgedeki Anadolu kültürüne ait izlere ilişkin arkeologlara önemli ipuçları verdi.

  • Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu sene kazılarda pek çok ilginç buluntuyla karşılaştıklarını söyledi.

     

  • Aslan, özellikle Alman arkeolog Prof. Manfred Osman Korfmann dönemi kazılarında Troya'nın Anadolu kültürünün bir uzantısı olduğunun mimari ve çanak çömlek gibi buluntulardan anlaşıldığını aktardı.

  • Son Tunç Çağı olarak tanımladıkları Homeros Troyası'nda kentin güney girişinin hemen önündeki alanda 5 yıldır kazı yaptıklarını belirten Aslan, "Ana kayanın hemen üzerinde, milattan önce 1700'lere tarihlediğimiz döneme ait kubbeli fırın karşımıza çıktı. Bu fırının ilginçliği, 3 bin 700 yıllık bir tarihi geçmişinin söz konusu olması" dedi.

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