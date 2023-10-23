Trikotilomani nedeniyle 20 yıldan fazladır saçlarını yolan genç kadın yeni bir hayat için hazır
34 yaşındaki Holly, trikotilomani ismi verilen psikolojik bir rahatsızlık yüzünden 20 yılı aşkın bir süredir saçlarını yoluyordu. Holly, artık bu rahatsızlığından kurtuldu ve saç ekimi yaptırmak için kendini hazır hissediyor.
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İnsan psikolojisi, senelerdir araştırılmasına rağmen sınırları asla belirlenememiş uçsuz bucaksız bir alan. Her gün dünyanın başka bir yerinde birçok insan çok az veya hiç duyulmamış psikolojik rahatsızlıklarla uğraşıyor. Bunlardan biri de 34 yaşındaki Holly isimli bir genç bir kadın.
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Holly, trikotilomani ismi verilen bir sendrom yüzünden 20 yıldan fazladır saçlarını yoluyor ve şu anda başının üst noktasında kel bir alan var.
Trikotilomani, bireylerin yoğun stres altında olmalarına neden olan durumlarda, rahatlama amacıyla vücudundaki tüyleri özellikle de saçlarını yolmasına, koparmasına ve bu esnada haz duymasına sebep olan rahatsızlıktır.
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Holly, TLC'ye verdiği röportajda, gayet mutlu bir çocukluk geçirdiğini ancak çocukluğunda obsesif-kompulsif bozukluk ve anksiyete yaşadığını anlatıyor. Bu iki hastalığın birleşimi başka bir hastalık olan trikotilomaniyi tetiklemişti.
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Holly, 4 yaşındayken tırnaklarını yemeye başladı, 11 yaşına geldiğinde hastalığın ilk belirtileri kendini gösterdi ve saçlarını yolmaya başladı. Holly saçlarını yolduğu ilk anı şöyle anlatıyor: Elimle saçlarımı kavradım ve birkaç tel çektim. Bunu daha önce yapmamıştım ve harika hissettirmişti!
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Holly zamanla kelleşen noktaları saçlarıyla örtmeyi öğrendi. 20 yaşına geldiğinde 'hayat değiştirici' olduğunu söylediği saç postişleri ile tanıştı ve saçlarının kel noktasına yapay saç ekleyerek, normal bir saç görüntüsüne kavuştu.
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Bir süre mükemmel bir görüntü yakalasa da Holly, yapay ve doğal saç arasında yeteri kadar uyum sağlayamadığında yoğun bir kaygı yaşamaya başladı. Genç kadın en ufak bir yanlışta insanların ona sahte saç takıp takmayacağına dair suçlayıcı sorular soracaklarından korkuyordu.
Ancak yirmi yılı aşan bir süre sonra Holly, bu alışkanlığının önüne geçmeyi başardı. Aldığı terapiler sayesinde bir seneyi aşkın bir süredir saçlarına dokunmuyordu. Başının üstündeki kel nokta aynı şekilde dursa da artık kendine hakim olabiliyordu.
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Holly, kendisine yardım etmesi umuduyla bir saç ekimi uzmanı olan Dr. Angela Rhipps'e başvurdu. Genç kadın doktora gittiğinde oldukça endişeliydi. Ancak neyse ki hiçbir şey düşündüğü gibi gitmedi; her şeye rağmen saç derisi sağlıklıydı ve saç ekim ameliyatı için uygundu.
Holly, şimdi ameliyat olmayı dört gözle bekliyor. Röportajında şunları söylüyor: Korkmadan roll and coastera binmek veya arabada cam açıkken yolculuk yapabilmek benim için yeni bir dünya demek.
Haber ve fotoğraflar TLC UK kanalının Bad Hair Day isimli programından alınmıştır.