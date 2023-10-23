Trikotilomani nedeniyle 20 yıldan fazladır saçlarını yolan genç kadın yeni bir hayat için hazır

Bir süre mükemmel bir görüntü yakalasa da Holly, yapay ve doğal saç arasında yeteri kadar uyum sağlayamadığında yoğun bir kaygı yaşamaya başladı. Genç kadın en ufak bir yanlışta insanların ona sahte saç takıp takmayacağına dair suçlayıcı sorular soracaklarından korkuyordu.

Ancak yirmi yılı aşan bir süre sonra Holly, bu alışkanlığının önüne geçmeyi başardı. Aldığı terapiler sayesinde bir seneyi aşkın bir süredir saçlarına dokunmuyordu. Başının üstündeki kel nokta aynı şekilde dursa da artık kendine hakim olabiliyordu.