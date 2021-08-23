Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta’ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

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