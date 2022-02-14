Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25´inci haftasında dün, tarafları olduğu Trabzonspor´un, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünde izleyen Eyüp Yusuf, takımının 1´inci golü sonrası fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Eyüp Yusuf´un cenazesi, bugün Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye, Trabzonspor Kulübü yöneticileri Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Zafer Göktaş ile futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan, Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı ailenin fertleri, üzerine Trabzonspor bayrağı örtülen Eyüp Yusuf´un tabutunun başında taziyeleri kabul etti.
Eyüp Yusuf´un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
VİSCA´NIN FORMASINI HEDİYE ETTİLER
Bu arada, cenaze töreni öncesi Trabzonspor´un kaptanı Uğurcan Çakır, taziye dileklerini ilettiği Yusuf ailesi fertlerine dün oynanan karşılaşmada 2 gol atan Edin Visca´nın giydiği formayı hediye etti.
`TRABZONSPOR´U ÇOK SEVİYORDU´
Olay sırasında Eyüp Yusuf´un yanında olan Galip Zengin, tribünde yaşananları anlatarak, "Aniden düştüğünü fark ettik. Olay yerine kalabalık toplanmıştı. Akabinde ambulans ve görevliler geldi. Oradan hastaneye götürdüler. Toplam 20-25 dakikalık bir mevzu oldu ama kurtaramadık. Bu sene birçok maça beraber gittik. Sosyal medya paylaşımlarında bahsetmişti, `o sene bu sene´ diye. Trabzonspor´u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Bu sene `o bayrak İstanbul´a asılacak´ diye sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı operasyon geçirmiş, anjiyo olmuş, temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu, normal görünüyordu" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!