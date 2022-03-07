Trezeguet’ten 4 maçta 4 gol

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibinin ilk golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. 35. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı dördüncü maçta 4. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, daha önce Fatih Karagümrük ve Rizespor (2) ağlarını havalandırmıştı. Mısırlı futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

OKAKA 10. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Turuncu-lacivertlilerin gollerini 35. dakikada Trezeguet ve 45. dakikada Okaka kaydetti. Stefano Okaka, böylelikle turuncu-lacivertli formayla 24. maçında 10. golüne imza atmış oldu.

32 yaşındaki futbolcu, daha önce Rizespsor (3), Beşiktaş (2), Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Galatasaray’a karşı gol sevinci yaşamıştı.