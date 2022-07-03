Şampiyon Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile dolduracak. Bordo-mavili ekip, Mısırlı yıldız ve kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasını terleten Mısırlı yıldız, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Mısırlı oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan açıklama yapmadan ayrıldı.

27 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo-mavili yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası vermişti.

Trezeguet, geçen sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza atmıştı.