Trezeguet'ten Samet Akaydin açıklaması!

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Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçta Samet Akaydin'in Trezeguet'e tükürdüğü iddia edilen bir görüntü ortaya çıkmıştı. Trezeguet, Karagümrük maçı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mısırlı oyuncu açıklamasında, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim ve o an görmediğim için şanslıyım. Kötü hissettim görünce. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınadı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

SAMET AKAYDİN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

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