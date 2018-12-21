Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi yıldız oyuncu Trezeguet'nin başka bir kulüple görüştüğü gerekçesiyle kadro dışı bırakılması gündeme gelmişti. Ancak Mısırlı oyuncu, akşam saatlerinde Kasımpaşa yönetiminden ve teknik direktör Mustafa Denizli'den yaptığı davranışın etik olmadığını belirterek özür diledi. Lacivert-beyazlı camia özrü kabul etti ve Trezeguet, akşam idmanında takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş maçında oynamasıyla ilgili bir engel bulunmuyor.