Şarkıcı Trey Songz, paylaşım yaparak milyonlarca insanın yaşamını altüst eden koronavirüse yakalandığını açıkladı.
"BU DEFA SONUÇ POZİTİF ÇIKTI"
Takipçilerini bilgilendiren Songz, "Bilmenizi istediğim çok önemli bir mesajım var, Covid-19 testim pozitif çıktı. Protestolara katıldığım, yiyecek taşıdığım ve tabii ki evde küçük bir oğlum olduğu için düzenli olarak pek çok test yaptırdım ve bu defa sonuç pozitif geldi" dedi.
Hastalığı ciddiye alacağını belirten 35 yaşındaki şarkıcı, "Kendimi karantinaya alacağım, negatif sonucunu görene kadar evimde olacağım" ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN GİBİ OLMAYIN"
Trey Songz, ABD Başkanı Donald Trump'a da göndermede bulunarak "Eğer Covid'le irtibata geçerseniz lütfen söyleyin. Başkan gibi olmayın" dedi.
"KORKMAYIN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Trump, iki gün hastanede tedavi gördükten sonra Beyaz Saray’a dönerek şu açıklamayı yapmıştı:
Çok iyi hissediyorum. Koronavirüsten korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum.
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