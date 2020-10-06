"BU DEFA SONUÇ POZİTİF ÇIKTI"

Takipçilerini bilgilendiren Songz, "Bilmenizi istediğim çok önemli bir mesajım var, Covid-19 testim pozitif çıktı. Protestolara katıldığım, yiyecek taşıdığım ve tabii ki evde küçük bir oğlum olduğu için düzenli olarak pek çok test yaptırdım ve bu defa sonuç pozitif geldi" dedi.