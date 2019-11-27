Trenlere taşlı tehdit!

27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, demiryollarına son dönemde büyük yatırım yaptı. Ankara merkezli İstanbul, Eskişehir, Konya ve Sivas’a ulaşan yüksek hızlı tren hatları döşendi. Bu illere düzenli seferler gerçekleştiriliyor. Ankara-Sivas arasında da bir süre sonra hızlı tren seferlerinin başlatılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra “konvansiyonel” olarak adlandırılan daha düşük hızlı “geleneksel” tren seferleri de yapılıyor. Her gün Türkiye’nin bir ilinden diğer iline ticari seferler düzenleniyor. İller ve eller, demiryollarıyla birbirine bağlanıyor.
BÜYÜK TEHDİT
TCDD; trenleri tehdit eden, güvenli taşımacılığa gölge düşüren, dış odaklı kontrolü zor bir soruna çözüm arıyor. Peki, bu sorun ne? Trenlere yönelik taşlama olayları…
TCDD verilerine göre 2019 yılında (ilk 10 ayda) 327 tren değişik yer ve zamanda taşlandı. Taşlama olayları nedeniyle yolcu ya da makinist vagon camları patladı. Makinistinden yolcusuna bazı kişiler yaralandı; trenlerde binlerce liralık hasar oluştu.
TAŞLAMA OLAYLARI HANGİ İLLLERDE
Taşlama olayları hangi bölge ya da illerde yoğunlaştı? TCDD verilerine göre Diyarbakır, Van, Adana-Mersin ve İzmir-Manisa ile İzmir-Denizli arası, Malatya, Kütahya, Kırıkkale, Erzincan ve Erzurum’da trenler taşlandı. Bazı illerde onlarca taşlama olayı yaşandı.
FARKINDALIK ÇALIŞMASI
TCDD, bu büyük tehdide karşı “farkındalık” yaratmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda, taşlama olaylarının gündeme getirebileceği sorunlara işaret edilecek. Aileler ve çocuklar bu konuda uyarılacak. Saldırıların yaratabileceği sonuçlara dikkat çekilecek. Farklı amaçlı yapılan saldırılara karşı da toplumsal bilincin oluşturulması sağlanacak.
YAŞANAN OLAYLAR
Kırıkkale girişinde 3 olay 3 adet lokomotif camı
Adana-Mersin arası 58 olayda 177 cam kırılması
Kütahya giriş 2 olay 2 lokomotif camı
İzmir Manisa arası 3 olay, 3 lokomotif camı, 2 vagon camı kırık
İzmir Denizli arası 2 olay 1 vagon 1 lokomotif camı kırık
Malatya ve civarında 10 olay
Diyarbakır ve civarında 143 olay
Van ve civarında 103 olay
Erzurum Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı
Horasan Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı
Erzincan Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı
Toplam: 327 tren taşlama olayı meydana geldi.
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