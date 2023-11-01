Tekirdağ'da, durağa yanaşan trenin çarptığı kadın öldü.

Olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Tren Garı'nda meydana geldi. Halkalı'dan Uzunköprü seferine çıkan yolcu treni, Çorlu Tren Garı durağına giriş yaptığı sırada beton rampada bekleyen Nazire Demir adlı yolcuya çarptı.

"BANA UZUNKÖPRÜ'YE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Olay yerinde konuşan bir vatandaş, "Az önce beraberdik, bana Uzunköprü'ye gideceğini söyledi. Benim arkam dönüktü, bir anda kadının savrulduğunu fark ettim. Sonra durması için treni uyardım" dedi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.