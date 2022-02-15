Trendyol’dan KDV indirimi açıklaması

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Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.” denildi