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Trendyol UN Global Compact imzacıları arasına katıldı

E-ticaret platformu Trendyol, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) platformunun imzacıları arasına katıldı. Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, "Trendyol olarak teknoloji ve e-ticaretteki gücümüzle topluma ve dünyaya pozitif etki sağlayacak adımlar atma gayretindeyiz. UN Global Compact imzacısı olarak da sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı küresel boyutta güçlendiriyoruz" dedi

Giriş: 21.11.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Trendyol, UN Global Compact imzacıları arasına katıldı
HABERTURK.COM

Kısa süre önce 'Sürdürülebilir Etki Planı'nı açıklayan e-ticaret platformu Trendyol, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact’e katıldığını bildirdi.

Şirket böylece, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarındaki 10 ilkeye uymayı ve izlediği sorumlu iş uygulamalarını her sene raporlamayı taahhüt etmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol, UN Global Compact imzacısı olarak, sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüt ve uygulamalarını daha sistematik hale getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda BM'nin amaçlarını destekleyerek daha iyi bir dünyaya ulaşma sorumluluğuna ortak oluyor.

Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, "UN Global Compact imzacıları arasında katılarak sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı küresel boyutta güçlendirmiş olacağız. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) platformunun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağız” dedi.

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