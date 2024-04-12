Trendyol ulaşılabilir sanat için dijital köprüler kuruyor

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Sanatın, kültürel, dilsel veya coğrafi sınırlardan bağımsız olarak insanların duygularını ifade etme ve anlama aracı olduğu fikri, günümüzde artık yepyeni anlamlar kazandı. Küreselleşmenin etkisiyle sanatın evrenselliği farklı bir boyuta taşınırken internetin yaygın kullanımı, dijital iletişim araçlarının gelişimi ve sosyal medyanın etkisiyle, sanat eserleri hızla ve geniş kitlelere ulaşabiliyor, kültürel sınırları aşabiliyor. Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, bizi sanatla buluşturan bir dijital köprü kurarak yeni çağın ‘erişilebilir sanat’ anlayışına çoktan imzasını attı bile.

Trendyol, sanatçılar ve sanatseverler arasında dijital köprüler kurarak sanatın erişilebilirliğini ve etki alanını artırmak için çalışmaya devam ediyor. 2021 yılında başlattığı Trendyol Sanat projesi ile Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret platformunda sanata ve sanatçılara özel alan açan Trendyol, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde herkesi bağımsız sanatçıları yakından tanımaya ve eserlerini incelemeye davet ediyor. Teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanmak üzere pek çok sosyal fayda projesi yürüten Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat ile sanatın her an herkes için ulaşılabilir olmasını hedefliyor.

Genç Yeteneklere Dijital Erişim Fırsatı Kuruluşundan bu yana “dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması” hedefini benimseyen Trendyol’un 2021 yılında Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı Trendyol Sanat, dijital dünyada sanata ve genç sanatçılara alan açma misyonunu üstleniyor. Böylelikle güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat, böylelikle genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerinde sanata ulaşmakta zorlanan sanatseverler arasında dijital köprüler kuruyor.

Sanatseverlerin İlgi Haritası Trendyol Sanat’a gösterilen ilgi, öngörülebileceği gibi İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Ancak, sanata kolay erişimin keyfini çıkaranlar bu illerle sınırlı değil. Antalya’dan Muğla’ya, Siirt’ten Giresun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverler, Trendyol Sanat’ın zengin koleksiyonundan çeşitli disiplinlerde eserler satın alarak ev ve iş yerlerini sanatsal dokunuşlarla süslüyorlar. Trendyol Sanat’tan eser alan sanatseverlerin yaş aralığı 20-60 arasında değişiyor ancak en çok satış 30-45 yaş aralığından geliyor.

Çeşitlilik ve Popüler Kategoriler Trendyol Sanat'ta çeşitli disiplinlerdeki eserler arasında dijital baskının bu yıl öne çıktığı görülüyor. Ocak 2024'ten bu yana en çok tercih edilen kategori dijital baskı olurken, geçtiğimiz yılın favorisi olan resim kategorisi de popülerliğini koruyarak ikinci sırayı alıyor. Fotoğraf, baskı, gravür, geleneksel Türk sanatları ve heykel gibi diğer kategoriler de sanatseverlerin ilgisini çeken disiplinler arasında yer alıyor. Sanatın Coğrafyası: Genç Yeteneklerin Yaygın Dağılımı

Tıpkı sanatseverler gibi platformda eserlerini satışa sunan sanatçılar da farklı coğrafyalardan. Batman’dan Kahramanmaraş’a, Aydın’dan Tekirdağ’a toplam 18 farklı ilde yaşamlarını sürdüren genç sanatçılar, Trendyol Sanat aracılığıyla kendi bölgelerinin sınırlarını aşarak Trendyol’un geniş kullanıcı kitlesine ulaşma olanağı buluyorlar. Trendyol Sanat’ın en güncel seçkisi: BASELECTED Trendyol Sanat, aynı zamanda farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle iş birlikleri yapıyor ve özel seçkiler oluşturarak bu sanatçıların sınırlı sayıda üretilmiş eserlerini sanatseverlere ulaştırıyor. Hem genç yeteneklerin hem kariyerinde gelişmiş sanatçıların pek çok farklı disiplinde eserleri Trendyol Sanat’ın seçkilerinde yer buluyor. Eserler, özel danışma kurulları tarafından belirlenerek platforma dahil ediliyor ve sanatseverler, sunulan seçkileri yakından takip ediyor. Bu seçkiler arasında en güncel olanlardan biri, profesyonel sanat hayatına adım atan genç sanatçılara verdiği destekle Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutan BASE iş birliğiyle satışa sunulan BASELECTED seçkisi. Trendyol Sanat, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca, Funda Yalçın, Meslina Tut, Mustafa Mutlu, Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

BASELECTED Fatma Tuzluca Emre Evcimen Parmaklarınızın Ucundaki Sanat 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat’a, Trendyol mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettikleri özgün ve yaratıcı eserler, bu platformda sanatseverlerle buluşuyor. Trendyol uygulamasında “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna ya da linke tıklayarak Trendyol Sanat’ı inceleyebilirsiniz.

Sanatı Büyüten İş Birlikleri Ekrem Yalçındağ Trendyol Sanat, bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında İsmail Acar, Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, Devrim Erbil ve Ekrem Yalçındağ gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Kolekta ve BASE kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlatılan Trendyol Sanat’ta, artoloji ekibi seçkileri dışında Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği ve Atölye Etiler üzerinden eser satışları gerçekleşiyor. Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, aynı zamanda, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen ve yeni mezun sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE 2023 sergisinin de ana sponsorluğunu üstlendi. Trendyol Sanat projesinin ilerleyen aşamalarında yeni iş birlikleri, sanatçılar, sponsorluklar ve etkinliklerle sanatseverleri bekleyen heyecan verici sürprizler planlanıyor.

Ardan Özmenoğlu Sanatçıların gözünden Trendyol Sanat: Emre Evcimen: Trendyol Sanat ve BASE, üstlendikleri genç sanatçılara destek olma misyonuyla bizim için önemli platformlar oldu. Fatma Tuzluca: Trendyol Sanat aracılığıyla bu eserleri paylaşmak, sanatın gücünü geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra, sanatın toplumsal düşünceleri şekillendirmedeki rolünü vurgulama fırsatı sağlıyor. Sanatçı ve izleyici arasında köprü kuran bu platformda yer alarak, sanatı yaşamın her alanına taşımayı ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyorum.

Veysel Daşçı: Trendyol Sanat her zaman yer almak istediğim bir platformdu. BASE iş birliği ile bu platformda yer alma fikri beni çok heyecanlandırdı. BASELECTED seçkisinin parçası olarak işlerimi çok daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakaladım. Hülya Gökçe: Trendyol’un, Artoloji ile birlikte sanatçılara vermiş olduğu imkân benim açımdan çok mutluluk verici. Bizi ve eserlerimizi tanıtıp, aynı zamanda online alışveriş ile eserlerimizin satışına destek oldukları ve ulaşılabilirliğini artırdıkları için minnettarım. Bizler de bu süreçte tek bir kişinin sanata yönelmesinde ilham olabiliyorsak ne mutlu.