Trendyol, Teknofest'te teknoloji ve yazılım deneyimi yaşatacak

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Trendyol, bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e katılıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Teknofest’te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen Trendyol, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunacak. Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250’den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını hayata geçiren Trendyol, bu süreçte kullandığı SFX yazılımını da ziyaretçilere tanıtacak.

REFİK ANADOL SERGİSİ

Trendyol, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini bu yıl da Teknofest ziyaretçileri ile buluşturacak. Ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıyacakları ve eserlerini inceleyebilecekleri metaverse evrenini de deneyimleyebilecek.

Teknofest ziyaretçileri, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçen "Yarının Köyleri" projesi hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacak.

Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi geçtiğimiz sene ilk kez Trendyol’un destekleri ile TEKNOFEST’te ziyarete açılmıştı. Büyük ilgi gören sergi, bu yıl 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Teknofest’te bir kez daha Trendyol’un katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak. 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

Birçok teknolojik yeniliğe öncülük eden Trendyol, Trendyol Sanat ile sanatçılara dijitalde yepyeni bir alan açtı. Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor.

Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alan Trendyol, faaliyet giderlerinin yüzde 27’sini Ar-Ge’ye ayırıyor. Trendyol’un on milyonlarca müşterisi ve yüz binlerce satıcısının kullandığı teknolojik altyapı, 102 farklı üniversiteden mezun 2 binden fazla Türk mühendis tarafından geliştirilirken, bu mühendislerin yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Trendyol’un Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve anlık olarak 2 milyondan fazla kişiye hizmet verebilen bu yerli ve milli altyapısı, bugün farklı ülkelere de taşınıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen 150’ye yakın açık kaynak projesi tüm teknoloji dünyası ile paylaşılırken, Trendyol mühendislerinin 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu. Trendyol, kendi bünyesinde yıllardır geliştirdiği tasarım dilini de tüm dünyanın kullanımına açtı. Trendyol teknoloji ekipleri web sayfası geliştirenler için hazır arayüz kütüphanesi sunacak ‘Baklava’nın ilk sürümünü paylaştı.

Trendyol teknolojik gücünü sosyal kalkınmayı desteklemek için de kullanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine desteklerine ara vermeden devam eden Trendyol, teknolojik ekibinin çalışmaları ile tüm ekosistemi de afet bölgesine destek vermeye davet etti. Yurtdışından afet bölgesine destek vermek isteyenler için earthquake.trendyol.com uygulamasını başta teknoloji ekipleri olmak üzere 250’den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saatte erişime açtı.

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