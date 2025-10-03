Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılışında Trabzonspor- Kayserispor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlübiyeti olan bordo mavililer, 14 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan oynadığı 7 maçta henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, 5 beraberlik 2 mağlübiyetle 15. sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmanın detaylarını araştırıypr. Peki, Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak. Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Kayserispor maçı 3 Ekim Cuma (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, oulai, Folcarelli, Zubkov, Augosto, Olaigbe, Onuachu