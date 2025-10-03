Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak. Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda?