Fenerbahçe- F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde Karagümrük karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan ligde son sırada bulunan konuk ekip zorlu deplasmanda puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Peki, Fenerbahçe- F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü kağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Peki, Fenerbahçe- Karagümrük maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...
FENERBAHÇE- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE- KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Tarık, Samedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri
Eksikler; Skriniar - Sarı kart cezalısı
İrfan Can Kahveci - Kadro dışı
Cenk Tosun - Kadro dışı
İrfan Can Eğribayat - Ayak parmağı kırığı
Ederson - Arka adale
Mert Hakan Yandaş - Bilek sakatlığı
Emre Mor - Statü gereği