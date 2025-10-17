Habertürk
        Fenerbahçe- F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde Karagümrük karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan ligde son sırada bulunan konuk ekip zorlu deplasmanda puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Peki, Fenerbahçe- F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 17.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:21
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü kağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Peki, Fenerbahçe- Karagümrük maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Tarık, Samedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri

          Eksikler; Skriniar - Sarı kart cezalısı

          İrfan Can Kahveci - Kadro dışı

          Cenk Tosun - Kadro dışı

          İrfan Can Eğribayat - Ayak parmağı kırığı

          Ederson - Arka adale

          Mert Hakan Yandaş - Bilek sakatlığı

          Emre Mor - Statü gereği

