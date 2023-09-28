Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 EYLÜL PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
2 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler