Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        16
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

        YARIN

        20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

        30 EYLÜL CUMARTESİ

        13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan

        16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay

        16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

        19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

        1 EYLÜL PAZAR

        13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

        16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

        19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        2 EYLÜL PAZARTESİ

        20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Habertürk Anasayfa