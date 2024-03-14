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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig Pendikspor-İstanbulspor maçıyla 30. hafta heyecanı başlıyor! - Süper Lig haberleri - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, 15 Mart (yarın) oynanacak Pendikspor- İstanbulspor, F.Karagümrük- Konyaspor mücadeleleriyle başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:27
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        Süper Lig'de 30. hafta başlıyor!
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        Trendyol Süper Lig'de heyecan, 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

        Ligde yarın Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise saat 20.30'da VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

        Haftanın öne çıkan mücadelesinde 17 Mart Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

        15 Mart Cuma:

        20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

        20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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        16 Mart Cumartesi:

        13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

        16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

        20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

        20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

        17 Mart Pazar:

        13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

        16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

        20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

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