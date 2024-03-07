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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, 8 Mart (yarın) oynanacak Galatasaray- Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:41
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftası 8 Mart Cuma (yarın) oynanacak tek müsabakayla start alacak.

        Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

        8 Mart Cuma:

        20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

        9 Mart Cumartesi:

        13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

        19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

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        10 Mart Pazar:

        13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

        11 Mart Pazartesi:

        20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

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