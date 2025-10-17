Habertürk
        Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde Gençlerbirliği karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasında 9 puan fark bulunan Beşiktaş'ın, Konyaspor ile oynanmamış maçı bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 17.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:37
        • 1

          Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bir maçı eksik bulunan Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. Öte yandan Gençlerbirliği oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 14. sırada yer aldı. Peki, Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu ve karşılaşmanın detayları...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü 17.00'de oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Cengiz, Abraham

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

          Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

          Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          UDUOKHAİ KART CEZA SINIRINDA

          Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

          Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

