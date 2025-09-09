Beşiktaş- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Lig'de birer galibiyet ve mağlubiyeti olan siyah beyazlılar, yeni hocası Sergen Yalçın ile ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
- 1
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde ikinci karşılaşmasına çıkan siyah beyazlılar, Alanyaspor'a 2-0 kaybetti. Bu kapsamda Beşiktaş, yeni antrenörüyle ilk galibiyetin peşinde! İşte, Beşiktaş- Başakşehir maçının detayları...
- 2
BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Başakşehir maçı 13 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
- 3
BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Djalo, Udokhai, Jurasek, Ndidi, Salih, Rafa Silva, Orkun, Muçi, Abraham
- 5