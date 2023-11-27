Trendyol Paylaşma Günü’nü Sepette İyilik Hareketi ile kutluyor

İLANDIR

Sivil toplum kuruluşlarının en önemli gelir kaynağı olan ürünleri platformda milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, 28 Kasım Paylaşma Günü’nde herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan Sepette İyilik Hareketi ile 90 STK’yı tek çatı altında buluşturan Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 200 milyon TL’den fazla kaynak yaratılmasına aracılık etti. Sepette İyilik Hareketi ile sivil toplumun ortaya çıkardığı sosyal faydaya ve etkiye destek olunurken, STK’lara da teknoloji, eğitim, pazarlama ve operasyon desteği veriliyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, milyonlarca müşterisini bağışçılığa ve gönüllü olmaya davet ediyor. Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan Sepette İyilik Hareketi ile 90 STK’yı tek çatı altında buluşturan Trendyol, 28 Kasım Paylaşma Günü’nde sivil toplumun ortaya çıkardığı sosyal faydaya ve etkiye destek oluyor. Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 200 milyon TL’den fazla kaynak yaratılmasına aracılık etti.

Trendyol’un Sepette İyilik Hareketi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 21’incisi düzenlenen halkla ilişkiler alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü sayılan Altın Pusula Halka İlişkiler Ödülleri’nde, Kurumsal Sorumluluk Kategorisi Ödülü’ne layık görüldü.

Pozitif etki yaratmanın bir hedef olma ötesinde topluma bir sorumluluk olduğunun bilinciyle çalışmalar gerçekleştiren Trendyol, dijital uçurumu hayatın her alanında kapatmak ve sosyal kalkınmayı desteklemek için farklı alanlarda birçok proje hayata geçiriyor. Ülkemize ve ekosisteme en yüksek pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen Trendyol, 2020’de sivil toplum kuruluşlarının pandemi döneminde ek gelir elde etmelerini sağlamak ve bireysel destekçi sayılarını artırmak amacıyla Sepette İyilik Hareketi'ni başlattı. Toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlarken iş birliği yaptığı her kişinin ve kurumun dijitalleşmesine destek olan Trendyol, teknoloji, eğitim, pazarlama ve operasyon desteği de vererek STK’ların dijitalleşmelerine katkı sağlıyor.

Üç yıldır Paylaşma Günü’nün destekçisi

Sepette İyilik Hareketi’nde yer alan kurumlara yarattığı pozitif etkiyi gören Trendyol, bireysel bağışçılığı güçlendirmeye odaklandı. Trendyol, ülkemizde gerçekleştirilen Paylaşma Günü’nün ilk destekçilerinden biri oldu ve üç yıldır bu desteklerini sürdürüyor. Üç yıldır sürdürdüğü Sepette İyilik Hareketi’ni de bu özel günle buluşturan Trendyol, bir kez daha sivil toplumla birlikte bağışçılık ve gönüllülüğe çağrı yapıyor. Kaynak ve farkındalık yaratmak için tüm olanaklarını sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşan Trendyol, bu yıl da sahip olduğu tüm iletişim kanallarıyla paylaşma gününün daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayacak.

Paylaşma Günü kapsamında geride bırakılan iki yılda 115 milyon kullanıcı, 775 milyon kez Sepette İyilik mağazasını görüntüledi. Ayrıca Trendyol geçen yıl Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün paylaştığı 10 adet Tijana Boskovic imzalı formayı #PaylaşmaGünü’nde, Türk Eğitim Vakfı yararına Trendyol Sepette İyilik’te satışa sundu. Elde edilen gelirin tamamı da TEV’e aktarıldı.

90 sivil toplum kuruluşu 2 milyon adet ürün sattı

Trendyol’un 2020’de sivil toplum kuruluşlarının pandemi döneminde ek gelir elde etmelerini sağlamak ve bireysel destekçi sayılarını artırmak amacıyla 10 STK ile başlayan Sepette İyilik Hareketi, bugün 90 STK ile devam ediyor. STK’ların Sepette İyilik üzerinden 3 yıl içinde ürün satışlarından elde ettikleri gelir 200 milyon TL’yi aştı. Sepette İyilik Hareketi’nde yer alan STK’lar yaklaşık 500 bin ürün satışı gerçekleştirdi. Ayrıca bugüne kadar 1.5 milyon adet dijital destek kartı satıldı.

Trendyol, Sepette İyilik ile gerçekleşen satışların tüm gelirini komisyon almadan sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor. Böylece yaratılan gelir ile kuruluşların ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

STK’ların dijitalleşmesine katkı sağlıyor

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi olan Trendyol, dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması için çalışmalarına devam ediyor. Trendyol, pandemi ile beraber tüketicilerin e-ticaret kullanma yönelimin arttığı dönemde yüksek müşteri trafiğini STK’lara destek olunmasına yönlendirmek için, Sepette İyilik Hareketi’ni başlattı. Trendyol bu projesi ile sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşmesine katkı sunarak, onlara sürdürülebilir bir iş modeli sunarak düzenli kaynak yaratmayı hedefliyor.

Sepette İyilik Hareketi’ne katılarak Trendyol üzerinden müşterilerle buluşan STK’lar arasında LÖSEV, YEŞİLAY, KIZILAY, ÇEKÜL, AKUT, AHBAP, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Derneği, Mor Çatı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Alzheimer Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Sivil Etki Derneği, Hayvan Hakları Federasyonu, Hayata Destek Derneği, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, Otizmli Bireylere Destek Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, İyilik Projeleri Danışmanlık ve Organizasyon Limited Şirketi, Çocuk Eğitim Derneği, Sosyalben Vakfı, Omurilik Felçlileri Derneği, Bilim Kahramanları Derneği, Temel İhtiyaç Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Ve Dayanışma Vakfı, Bir Dilek Tut Derneği, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Koruma Aile Derneği, Kızılay Kültür Ve Sanat Ticaret Anonim Şirketi, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, Kodluyoruz Derneği, Hayal Ortakları Derneği, Bornova Anad”olu Laşesi Eğitim Vakfı, Eget Vakfı, Pembe İzler Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Her Eve Bir Pati Terkedilmiş Hayvanların Korunması Tedavisi Barındırılması Yuvalandırılması Derneği, Kalpten Kalbe Derneği, , Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Kadın Balıkçılar Derneği, Uluslararası Yaşama Destek Derneği, Mersin Alzheimer Derneği, Gıda Kurtarma Derneği ve İyilik için Sanat Derneği bulunuyor.

Toplumsal sorunların çözümü için dayanışmanın gücüne inanan Trendyol, yeni STK’ları da Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturmak için çalışıyor. Sepette İyilik’te STK’ların çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından fulara, telefon kılıflarından hediye sepetlerine, çikolatadan bilekliğe kadar binlerce ürünü bulunuyor.

TEV Nil'in Kızları Fonu Destek Kampanyası

Pandemi döneminde Nil Karaibrahimgil'in 17 yaşına dönseydim gençliğime bunları söylerdim mesajlarının yer aldığı ünlü karikatüristlerin çizimlerinin olduğu “Gençliğime Sevgilerimle Kartları”, Trendyol Sepette İyilik Butiği’nden satışa sunulması ile birlikte saatler içerisinde tükendi. Elde edilen tüm gelir TEV’in Nil'in Kızları Fonu’na aktarıldı.

Müzisyen ve sahne emekçilerine destek

Yine pandemi döneminde Trendyol, ünlü müzisyen Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile de müzisyen ve sahne emekçilerine destek için destek kartları satışa sundu. Trendyol, 2 bin ‘Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartı” alarak ilk katkıyı sağladı. Destek kartlarının gelirlerinin tamamı müzisyen ve sahne emekçilerine ulaştırılmak üzere doğrudan Ahbap Derneği’ne aktarıldı.

Sepette İyilik 23 Nisan Butiği ile çocuklara destek oldu

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Trendyol, 2022 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel oluşturduğu ‘Sepette İyilik 23 Nisan Butiği’ ile çocuklar yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek oldu. Trendyol, butikten yapılan alışverişlerden elde edilen gelirlerin tamamını sivil toplum kuruluşlarına aktararak çocukların eğitimine, sağlığına ve geleceğine katkıda bulundu.

Tohum Otizm Vakfı’nın Alışveriş Şenliği Trendyol’da gerçekleşti

Tohum Otizm Vakfı’nın 2006 yılından beri yürüttüğü Alışveriş Şenliği Pandemi sebebiyle ilk kez 2020 yılında online olarak Trendyol’da gerçekleştirildi. Tohum Otizm Vakfı Online Yılbaşı Alışveriş Festivali” kapsamında elde edilen gelirin tamamı ise otizm alanında yürütülen projelere ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarıldı.