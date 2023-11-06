Trendyol kasım kampanyalarını yurtdışına taşıyor

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E-ticaret platformu Trendyol, bu yıl yurtdışında da kasım kampanyalarına hazırlanan binlerce iş ortağı ile ‘İş Ortağı Zirvesi’ etkinliğinde bir araya geldi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen etkinlikte Trendyol, Satıcı Paneli’ndeki yeni özellikleri duyurdu. Trendyol Kasım ayına özel olarak, stok alımlarını destekleyerek iş ortaklarının daha fazla hacim yapmalarını sağlamak amacıyla erken ödeme özelliği ile birtakım finansal destekleri de hayata geçirdi.

İş Ortağı Zirvesi’nin açılışında konuşan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Türkiye ve yurtdışında 30 milyondan fazla müşterileri olduğunu söyledi.

Trendyol’un yarattığı istihdam etkisinin 2 milyon kişiyi aştığını anlatan İnan, "Kasım, satıcılarımızın işlerini büyütebildiği aynı zamanda müşterilerimizin avantajlı alışveriş imkanına sahip olduğu bir dönem. Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli bir katkı sağlayacağız. Biz kampanya hacmimizin yaklaşık yüzde 95’ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz. Satıcılarımıza iş hacmini kısa sürede 2 kat büyütme potansiyeli sunuyoruz" dedi.

42 BİN SATICIYI İHRACAT İLE TANIŞTIRDI

Verilen bilgiye göre, 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, 42 bin satıcısını ise ilk kez ihracat ile tanıştırdı. Trendyol satıcılarının 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattığı kaydedildi.

Trendyol Kasım ayı ile birlikte satıcılarını Körfez ülkelerine de açacağını bildirdi. Ayrıca bu yıl Kasım kampanyalarını ilk kez Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da uygulayacak olan Trendyol'un, tüm satıcılarını ihracatçı yapmayı hedeflediği belirtildi.

Mikro ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının, satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesinin yeterli olduğu da aktarıldı.