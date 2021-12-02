E-ticaret platformu Trendyol'un, kasım ayında gerçekleştirdiği “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarıyla 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat arttı. Anlık 2.1 milyon müşteri platformda buluştu.
Trendyol’a Kasım ayı boyunca 1.5 milyar ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında anlık olarak 2.1 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla, yeni bir rekor daha kırılmış oldu.
Trendyol Kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.
Trendyol bu yıl da, müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için "favorileme" özelliğini, kampanyalı ürünlere hızlı erişim için ise “fırsat ürünü etiketlerini” kullandı. 16 milyon ürün Kasım kampanyalarına dahil olurken, indirimli ürünlerin satışı normal günlere göre 6 kat arttı.
Kasım kampanyaları döneminde Trendyol’dan en fazla satın alınan ürünler arasında sweatshirt, bot, bebek bezi, bluetooth kulaklık ve ayak maskesi yer aldı.
EN ÇOK LAHMACUN SÖYLENDİ
Yenilikçi uygulamalarla kullanıcılara fayda yaratmayı amaçlayan Trendyol, bu yıl ilk kez Hızlı Market ve Yemek’e özel hazırladığı Kasım kampanyalarını da müşterileriyle buluşturdu. Trendyol Yemek Kasım ayı verilerine göre Kasım’da en çok sipariş edilen 5 ürün; lahmacun, burger, Adana dürüm, köfte ve tantuni dürüm olurken yüzde 68 artışla köfte büyüme şampiyonu oldu. Trendyol Hızlı Market Kasım datalarına göre en fazla sipariş edilen ürünler ise sırasıyla yerli muz, patates, havuç, yarım yağlı süt ve maydanoz oldu.
Türkiye’deki yerli üreticileri Avrupa’daki müşterileriyle buluşturan Trendyol’un Kasım ayında yurt dışı operasyonlarında aldığı sonuçlar da başarılı oldu. Başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.
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