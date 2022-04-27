Trendyol'dan e-ihracat köprüsü hamlesi!

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Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e-ticaret platformu Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Zeyoudi’ye Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ve Trendyol yönetim ekibi eşlik etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ve Chimera Investment geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını Trendyol’a yaparak, şirketin BAE ve Ortadoğu’daki stratejik ortağı konumuna gelmişlerdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) aracılığıyla Türkiye’de e-ticaret sektörünü yakından takip ettiklerini belirten Zeyoudi, "E-ticaret, genel olarak pandeminin de etkisiyle son iki yılda çok büyüdü. Bu sektör çok daha fazla büyüyecek. E-ticaret ve lojistik birbirinden ayrı düşünülemez. Düzgün bir lojistik altyapısı olmadan, düzgün e-ticaret yapılamaz, şirkette görmek istediğimiz büyüme olmaz. Lojistik yatırımlarla Trendyol'un daha büyük pazarlara erişimini sağlamaya hazırız" dedi.

Serbest ticaret anlaşmaları için İstanbul’da olduklarını kaydeden Zeyoudi, "Biz stratejimizin bir parçası olarak bu bölgede ve Afrika’da daha fazla serbest ticaret anlaşması yapma fırsatı kolluyoruz. Eğer KOBİ’leri e-ticaret yapmaya yönlendiremezsek o zaman asıl amacımız olan istihdamı yaratamayız. Bizim global olarak yapmak istediğimiz de bu. Beraber yapabileceklerimizi ve e-ticaret alanında dolduracağımız boşluğu keşfetmek için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VE BAE ARASINDAKİ E-İHRACAT 100 MİLYON DOLARA ULAŞACAK'

Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin de, ziyarette yaptığı açıklamada, "Son yatırım turumuzda Softbank, General Atlantic’in yanı sıra ADQ ve Chimera Investment da aramızda katılmıştı. Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ’lerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. Türk üreticilerinin ve markalarının yüksek kalitedeki üretim kapasitesinin global pazarlarda büyümesine aracılık etmek ve ülkemize döviz girdisini artırmak istiyoruz. 2023 itibarıyla Türkiye ve BAE arasında gerçekleştirdiğimiz e-ihracatın 100 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında da e-ihracat köprülerini kurmuş olacağız" dedi.

'3 YILDA 500 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

Trendyol’un global e-ihracat planlarından da bahseden Tekin, "E-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirleri ile ihracatçı sayısını artırırken, Türk üreticilerine yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanı sunuyoruz. Türk üreticilerini ve ürünlerini kendi platformumuzla ya da global e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. Yerli üretim ürünler Trendyol aracılığıyla 50’den fazla global pazaryerinde satılıyor. 2021 yılında toplam 6 milyon sipariş aldık. Yine 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yaptık. 2023 yılında e-ihracat hacmimizin 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Hedefimiz yerli üreticileri ve markaları global pazarlarda büyüterek, EMEA Bölgesi’nin lider e-ticaret şirketi olmak. Bu doğrultuda da biz de teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.