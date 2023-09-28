Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        16
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Ligde "gençlere yer yok" - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Ligde "gençlere yer yok"

        Trendyol 1. Lig takımları, sezonun ilk 6 haftasında 21 yaş altındaki genç futbolculara çok şans vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol 1. Ligde "gençlere yer yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımları, sezonun ilk 6 haftasında 21 yaş altındaki genç futbolculara çok şans vermedi.

        Ligde mücadele eden 19 takımdan transfer yasağı olan 3'ü hariç 16'sı, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına toplamda 252 futbolcu kattı.

        Statü gereği 8 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilen kulüpler, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyu da alabildi.

        1. Lig kulüplerinden 16'sı, yaz transfer döneminde 157'si Türk, 95'i ise yabancı olmak üzere toplamda 252 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK ise yasakları bulunmasından dolayı transfer yapamadı.

        REKLAM

        Takımlardan transfer yasağı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayanlar haricindekiler, 21 yaş altındaki futbolculara çok fazla süre vermemesi dikkati çekti.

        TRANSFERLER

        Trendyol 1. Lig ekipleri arasında en fazla transferi 24 oyuncuyla Tuzlaspor yaptı. Bu kulübü, 21 transferle Ümraniyespor takip etti.

        En az transfer ise 9 oyuncuyla Bodrum FK'nin oldu.

        Ligdeki takımların transfer sayıları şöyle:

        Takım Yerli Yabancı Toplam
        Tuzlaspor 15 9 24
        Ümraniyespor 13 8 21
        Bandırmaspor 12 7 19
        Çorum FK 13 6 19
        Göztepe 11 7 18
        Kocaelispor 11 7 18
        Sakaryaspor 13 5 18
        Gençlerbirliği 12 6 18
        Adanaspor 9 9 18
        Şanlıurfaspor 7 9 16
        Ankara Keçiörengücü 12 3 15
        Manisa FK 10 4 14
        Eyüpspor 6 7 13
        Boluspor 9 3 12
        Bodrum FK 4 5 9

        ALTYAPIDAN OYUNCU GELMEDİ

        Ligin geride kalan 6 haftasında takımlarda süre bulan altyapıdan çıkan 21 yaş altı futbolcu sayısı 6 oldu.

        Transfer yasağı olmayan 16 takım, ilk 6 haftada 28'i yerli, 16'sı yabancı olmak üzere toplamda 44 genç oyuncuya en az 1 dakika süre verdi. 21 yaş altındaki bu oyunculardan 6'sı forma giydiği takımın altyapısından yetişmesi dikkati çekti.

        Tuzlaspor, Ümraniyespor, Teksüt Bandırmaspor, Göztepe, Manisa FK ve Boluspor, ilk 6 haftada altyapısından çıkan birer 21 yaş altı oyuncu oynattı.

        EN FAZLA GENÇ BODRUM FK'DE OYNADI

        21 yaş altındaki futbolculara en fazla şans veren takım, 7 oyuncuyla Bodrum FK oldu.

        En az transfer yapan takım konumundaki Bodrum FK, 21 yaş altındaki Gökdeniz Bayrakdar, Haqi Osman, Pedro Brazao, Halil İbrahim Sevinç, Adem Metin Türk, Musah Muhammed, Bahri Can Tosun'a görev verdi.

        REKLAM

        Bodrum FK'yi 5 oyuncuyla Adanaspor, dörder futbolcuyla Tuzlaspor, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü izledi.

        Sakaryaspor ise hiç 21 yaş altı futbolcu oynatmayarak gençlere en az şans tanıyan takımın konumunda. Bu takımı bir genç oyuncuyla Eyüpspor, ikişer 21 yaş altı oyuncuyla Manisa FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Bandırmaspor takip etti.

        TRANSFER YASAKLARI GENÇ OYUNCUYA MECBUR BIRAKTI

        Yasak nedeniyle transfer yapamayan 3 takım, neredeyse 16 takımın yarısı kadar 21 yaş altı futbolcu oynattı.

        Kadrosuna yeni futbolcu katamayan takımlardan Bitexen Giresunspor 13, Altay 9, Erzurumspor FK ise 4 genç oyuncuya forma verdi.

        Giresun ve İzmir temsilcileri, altyapısından çıkardığı altışar oyuncuyu ilk 6 haftada görevlendirdi. Erzurum temsilcisi ise 3 altyapı oyuncusuna şans tanıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Habertürk Anasayfa