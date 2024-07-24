Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte, Trendyol 1. Lig İlk hafta maç programı
Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi belli oldu. Fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans yapıldı. Bu kapsamda futbolseverler, Trendyol 1. lig ilk hafta maç programını araştırmaya başladı. İşte Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür detayları...
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Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Peki, "Trendyol 1. Lig yeni sezon başlangıç tarihi ne zaman? 1. Lig ilk hafta maç programında hangi takımlar yer alıyor?" İşte, konuya dair detaylar...
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TRENDYOL 1. LİG 2024-2025 SEZONU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
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TRENDYOL 1. LİG İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
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Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor