Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte, Trendyol 1. Lig İlk hafta maç programı

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Peki, "Trendyol 1. Lig yeni sezon başlangıç tarihi ne zaman? 1. Lig ilk hafta maç programında hangi takımlar yer alıyor?" İşte, konuya dair detaylar...