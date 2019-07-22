Karakolluk oldular

Olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi. Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan kadın trenden indirilmek istendi.

Kondüktöre hakaret eden kadın, araya giren yolculara da fiziki müdahalede bulundu.

Olay sonrası Sabuncupınar tren istasyonunda yolcunun yeri değiştirildi. Trenin Kütahya garına gelmesi ile birlikte ihbar üzerine olay gelen jandarma ekipleri kadından şikayetçi olan darp mağduru yolcuların ifadesini almak üzere karakola götürüldü.

Trenin 2 saat rötar yapmasına ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden olan ismi açıklanmayan yolcu hakkında "çevreye rahatsızlık vermek, kolluk kuvvetlerine kimlik ibraz etmemek, trenin yola devam etmesine engel teşkil etmesi ve kurallara uygun olmayan bir şekilde trene hayvan soktuğu" için soruşturma açıldığı bildirildi.