TRAVMALAR NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Epigenetik, DNA kodunun kendisini değiştirmeden genlerin okunabilirliğini veya ifadesinin değiştirilmesini kapsar. Yaşadığımız ortamda oluşan değişikliklere yanıt olarak DNA'mızda küçük kimyasal işaretler ekleniyor ve çıkarılıyor. Bu işaretler genomlarımızda daha kalıcı bir değişim yaratmadan, genleri açıp kapatarak değişen koşullara uyum sağlamamızın bir yolunu sunuyor.

Aslında bu teoriye göre insanlar genlerindeki travmaları aktardığında bireyler benzer koşullara nasıl uyum sağlayacağını bu kimyasal işaretler ile kavrayabiliyor.