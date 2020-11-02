Travis Scott'tan veda

Kylie Jenner ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Travis Scott, Instagram'a veda etti.

Jenner ile beraberliğinden Stormi adında çocukları dünyaya gelen Scott, hesabından son olarak Cadılar Bayramı için Batman kostümlü bir pozunu paylaşmıştı.

Kylie Jenner ile iki yıllık birl...