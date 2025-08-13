Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Travis Fimmel, Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Travis Fimmel, Bodrum'da tatil yapıyor

        'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel'ı ağırladı.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da görüntülendi.

        'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Travis Fimmel, Bodrum Gölköy'deki bir otele geldi.

        REKLAM

        Fimmel, akşam saatlerinde bot ile Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı. Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

        Fotoğraflar: Reuters, Ht magazin, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #travis fimmel
        #vikings
        #ragnar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Habertürk Anasayfa