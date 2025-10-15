FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ndaki 2. ma&ccedil;ında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Trapani Shark ı 91-89 mağlup etti. Bursa ekibi grupta 2 de 2 yaparken, Trapani Shark 2. ma&ccedil;ını da kaybetti. Salon: Shark Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya) Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13 TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, &Ouml;zg&uuml;r Cengiz, Whaley 3, Tolga Ge&ccedil;im, Kidd 10, Besson 6 1. Periyot: 17-26 Devre: 36-53 3. Periyot: 64-72 4. Periyot: 89-91 Beş faulle &ccedil;ıkan: 34:26 Petrucelli (Trapani Shark)