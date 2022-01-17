Transpet Rubis Terminal'i satın aldı

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Enerji ve petrol ürünleri ticareti firması Transpet Petrolcülük ve Enerji A.Ş. (Transpet), uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi (Rubis Terminal) satın aldı.

ÜNLÜ & Co’nun alıcı taraf danışmanlığını yürüttüğü satın alma işlemi ile depolama sektörüne de yatırım yapan Transpet, petrol ürünleri ve kimyasal depolama faaliyetlerinde tüm Akdeniz havzası ülkelerini hedefliyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde yer alan Rubis Terminal 1984 yılından bu yana sektöre hizmet veriyor. Kuruluşundan bu güne sürekli şekilde yapılan yatırımlarla yenilenen ve geliştirilen Terminal, Kerkük-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının bittiği ve petrol endüstrisinin giderek yoğunlaştığı bir bölgede yer alıyor.

Terminal, kurulu 44 tankında var olan 650.000 metreküp depolama kapasitesi ve 2.3 kilometre uzunluğundaki iskelesi ile Akdeniz'in en büyük bağımsız depolama tesislerinden birisi olarak sektörde önemli bir yer işgal ediyor.