Transit filmi oyuncuları kimler? Transit filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Macera ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Transit filmine dair detaylar...

TRANSİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir soygun yapılır. Hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için çaldıkları parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir.

TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Antonio Negret’in üstlendiği, Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Röhm gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Transit”, Cuma gecesi Show TV’de!